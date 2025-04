Daniela Ruggi scomparsa da sette mesi il fratello Alberto è indagato per maltrattamenti

Repubblica.it - Daniela Ruggi, scomparsa da sette mesi: il fratello Alberto è indagato per maltrattamenti Leggi su Repubblica.it La Procura procede d’ufficio. Lui si difende: “Mai avuto comportamenti aggressivi nei confronti di mia madre e delle mie sorelle”

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne: Daniela Ruggi, scomparsa da sette mesi: il fratello Alberto è indagato per maltrattamenti; Caso Ruggi: il telefono di Daniela l’aveva tenuto la sorella; Ruggi, sotto la lente un quarto cellulare: un mese per recuperare tutti i dati; Caso Ruggi, lo 'sceriffo' patteggia 18 mesi per detenzione di armi: ancora indagato per scomparsa della 31enne; Daniela Ruggi scomparsa: lo “sceriffo” Domenico Lanza indagato per sequestro di persona.

Altre fonti ne stanno dando notizia: Alberto Ruggi accusato di maltrattamenti; Scomparsa Daniela Ruggi, trovato un quarto telefonino/ “Si analizzeranno telefonate e chat”; Caso Ruggi: il telefono di Daniela l’aveva tenuto la sorella; Ruggi, sotto la lente un quarto cellulare: un mese per recuperare tutti i dati; Trovato il quarto telefono di Daniela: oggi l’incarico per le analisi.