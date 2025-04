Movieplayer.it - Damon Wayans saluta Poppa's House: la sua reazione alla cancellazione della serie tv

Addio anticipato per la sitcom's, conJr., chiusa dopo una sola stagione su CBS. Ecco cosa ha detto il creatore dello show sui social.ha condiviso un sentito messaggio sui social dopo la's, trasmessa per una stagione su CBS. L'attore e creatore dello show ha voluto ringraziare cast, troupe e spettatori per quello che ha definito "un viaggio bellissimo".'s: un'esperienza intensa e familiare'sraccontava la storia di un celebre conduttore radiofonico, interpretato da(Tutto in famiglia), che si trova a dover affrontare cambiamenti sia sul lavoro che in famiglia. Affiancato dal figlio nella vita reale,Jr. (New Girl), e dalle attrici Essence Atkins e Tetona Jackson,aveva dato .