Lookdavip.tgcom24.it - Dal costume di Laura Pausini al maglione di Jennifer Lopez: i look di Pasqua delle vip

“Natale con i tuoi,con chi vuoi” recita il famoso proverbio. “vestito come ti pare”, aggiungiamo noi. Una festa informale, nel pienofioriture, che invoglia a weekend fuoriporta, grigliate e passeggiate all’aria aperta. Sono tante le star che hanno postato i loroper questa occasione. Tra fughe al mare e pranzi in compagnia, ecco come si sono vestite le famose. Al mareDua LipaCon il clima piacevole, le vip hanno scelto di trascorrere qualche giorno al mare. Sono due i pancioni in spiaggia a. In attesa del secondo figlio, Francesca Ferragni è volata alle Baleari insieme al marito Riccardo Nicoletti e al piccolo Edoardo. L’influencer si è messa in posa sul bagnasciuga di Playa Pto Portals, a Maiorca, mostrando il ventre materno: per lei crop top nero e pantaloni floreali di Envie de Fraise, già indossati nel corso della prima gravidanza.