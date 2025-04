Da piazza della Concordia a piazza della Libertà torna Pedalando per la Città le info 2025

Conto alla rovescia per "Pedalando per la Città": la manifestazione ludico-motoria di 12 km, giunta alla sua 31° edizione in programma, quest'anno, il 18 maggio. Il raduno sarà in piazza della Concordia alle ore 9. L'evento è organizzato dagli Amici del Sacro Cuore per la solidarietà

