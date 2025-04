Da Padova per Venezia il Pastificio Artusi crea i Ravioli del Doge in vista del 25 aprile

Pastificio Artusi celebra la storia e l’identità veneta in un connubio di sapori antichi e narrazione contemporanea: i “Ravioli del Doge”, con ripieno di baccalà e polenta bianca di mais biancoperla (Prodotto Agroalimentare Tradizionale italiano), saranno lanciati. Padovaoggi.it - Da Padova per Venezia: il Pastificio Artusi crea i "Ravioli del Doge" in vista del 25 aprile Leggi su Padovaoggi.it Il nuovo prodotto delcelebra la storia e l’identità veneta in un connubio di sapori antichi e narrazione contemporanea: i “del”, con ripieno di baccalà e polenta bianca di mais biancoperla (Prodotto Agroalimentare Tradizionale italiano), saranno lanciati.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cosa riportano altre fonti: Da Padova per Venezia: il Pastificio Artusi crea i Ravioli del Doge in vista del 25 aprile; Casalserugo. Il pastificio Artusi offre lavoro ai giovani: «Contratto a tempo indeterminato, ma sono introvabi; Artusi, pasta fresca di alta qualità in arrivo a Verona e Venezia; Agnolotti in rosa a Padova per il Giro d'Italia: la proposta del Pastificio Artusi; I fratelli Artusi, da operai a imprenditori: la nostra pasta nel mondo con Eataly.

Come scrive padovaoggi.it: Da Padova per Venezia: il Pastificio Artusi crea i "Ravioli del Doge" in vista del 25 aprile - I “Ravioli del Doge”, con ripieno di baccalà e polenta bianca di mais biancoperla, saranno lanciati simbolicamente il 25 aprile, giorno di San Marco, patrono di Venezia e custode spirituale della Sere ...