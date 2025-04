Crescono i turisti che scelgono Modena per una gita pasquale record sulla Ghirlandina

Modena si conferma un periodo importante per le presenze in città di turisti e visitatori. Nei tre giorni clou del fine settimana di Pasqua — sabato, domenica e lunedì dell’Angelo — la torre Ghirlandina ha accolto ben 1.800 visitatori, confermandosi una delle mete simbolo più amate. Modenatoday.it - Crescono i turisti che scelgono Modena per una "gita" pasquale, record sulla Ghirlandina Leggi su Modenatoday.it La primavera asi conferma un periodo importante per le presenze in città die visitatori. Nei tre giorni clou del fine settimana di Pasqua — sabato, domenica e lunedì dell’Angelo — la torreha accolto ben 1.800 visitatori, confermandosi una delle mete simbolo più amate.

Come scrive msn.com: Turismo da record a Modena nel 2024: crescono pernottamenti e visitatori stranieri –Tutti i dati - da cui emerge come lo scorso anno siano stati ben 346.456 i viaggiatori che hanno scelto Modena come meta dei loro viaggi, con un aumento significativo dei turisti stranieri: 134.927 nel 2024 ...