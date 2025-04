Cremlino a Londra le parti non in grado di accordarsi

Londra sull'Ucraina non ha potuto aver luogo perché i partecipanti non sono stati in grado di concordare le posizioni su alcun punti. Lo afferma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Quotidiano.net - Cremlino, 'a Londra le parti non in grado di accordarsi' Leggi su Quotidiano.net L'incontro disull'Ucraina non ha potuto aver luogo perché i partecipanti non sono stati indi concordare le posizioni su alcun punti. Lo afferma il portavoce del, Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne: Cremlino, 'a Londra le parti non in grado di accordarsi'; Cremlino, 'a Londra le parti non in grado di accordarsi'; Guerra Russia Ucraina, le news del 23 aprile | Putin pronto a fermare la guerra, ma sulla linea del fronte; Guerra Ucraina, l'offerta finale di Trump: «Kiev accetti l'occupazione». Il Cremlino: a Londra le parti non in; Cremlino, 'a Londra le parti non in grado di accordarsi'.

Ne parlano su altre fonti: Cremlino, 'a Londra le parti non in grado di accordarsi'; Mancato accordo a Londra: salta l’incontro sull’Ucraina per divergenze tra le parti; Ucraina, annullato il vertice di Londra: «Lavoreremo comunque per la pace»; Cremlino, 'sui piani di pace molte notizie false'; Cremlino: Putin vedrà inviato Usa Witkoff, ma non aspettatevi svolta.