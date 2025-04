Corsi Indire sostegno verso i Decreti Pittoni annuncia l’imminente avvio

sostegno è alle porte di una significativa trasformazione. L’annuncio di Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, conferma l’imminente pubblicazione dei Decreti attuativi che daranno il via ai Corsi Indire per la specializzazione sul sostegno, un percorso semplificato e alternativo al TFA. Cresce l’attesa per . Corsi Indire sostegno, verso i Decreti: Pittoni annuncia l’imminente avvio Scuolalink. Scuolalink.it - Corsi Indire sostegno, verso i Decreti: Pittoni annuncia l’imminente avvio Leggi su Scuolalink.it Il sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti diè alle porte di una significativa trasformazione. L’annuncio di Mario, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, confermapubblicazione deiattuativi che daranno il via aiper la specializzazione sul, un percorso semplificato e alternativo al TFA. Cresce l’attesa per .Scuolalink.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Corsi sostegno INDIRE: ‘Il merito finalmente riconosciuto nella scuola inclusiva’; Indire e la scorciatoia per il sostegno: l’ultima ingiustizia è servita; Insegnanti di sostegno: i corsi Indire, i titoli esteri e la continuità didattica; Sostegno 2025, ci siamo: chi potrà accedere ai nuovi corsi INDIRE; Corsi di specializzazione Indire per docenti di sostegno: c'è il Sì dell'Osservatorio per l'Inclusione. Si può partire.

Se ne parla anche su altri siti: CORSI INDIRE SOSTEGNO – PITTONI (LEGA), DECRETI ATTUATIVI IN ARRIVO; Sostegno Indire, tutto pronto per l’avvio dei corsi di specializzazione: in via di pubblicazione le norme attuative; Specializzazione sostegno INDIRE, Pittoni (Lega): decreti attuativi in arrivo; Corsi di Sostegno INDIRE, ecco il numero dei corsi, ma molti resteranno fuori; Indire e la scorciatoia per il sostegno: l’ultima ingiustizia è servita.