Corpi di ricambio

.com - Corpi di ricambio Leggi su .com Rabbrividendo, compresi che ciò che aveva sofferto ultimamente perdurava non soltanto da settimane o mesi, ma da anni ormai.Tommy e io affrontammo questo argomento e la sua versione di come iniziarono i suoi guai mi confermò della convinzione di quella notte.«Un giorno, forse non molto lontano, imparerai come si ci sente». Così rimani in attesa, anche se non sai esattamente di cosa, in attesa del momento in cui comprenderai che sei davvero diversa da loro; che là fuori ci sono persone che non ti odiano o ti augurano alcun male, ma che tuttavia rabbrividiscono al solo pensiero di una come te e che sono terrorizzate all’idea che la tua mano sfiori la loro. La prima volta che cogli l’immagine di te attraverso gli occhi di una persona simile, è una sensazione tremenda.Forse ognuno di noi a Hailsham nascondeva dei piccoli segreti come quello – minuscoli rifugi fatti di niente dove rimanere soli con le nostre paure e i nostri desideri.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti: Corpoidi, un futuro di pezzi di ricambio da corpi senza coscienza?; Alfa e-Parts amplia il catalogo con 89 nuovi codici: focus su valvole EGR e corpi farfallati; Sostituire parti di corpo come pezzi di ricambio (anche nel cervello): Arpa-H, l'agenzia americana che studia come farci vivere per sempre; PS12638 - Sanzione per 6 milioni a DR Automobiles per pratiche commerciali scorrette; Cortesia e professionalità per un nuovo stile forestale nei rapporti con i cittadini. Le sfide? Ricambio generazionale e gestione delle emergenze.

Altre fonti ne stanno dando notizia: Corpoidi, un futuro di “pezzi di ricambio” da corpi senza coscienza?; Merate, nuove luci (a led) in chiesa: sostituiti i vecchi corpi illuminanti.