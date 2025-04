Coppa Italia Milan in finale Travolta l’Inter 3 0 Doppietta del redivivo Jovic E ora Bologna Empoli

MilanO – Luka Jovic sceglie la serata perfetta per trasformarsi in eroe e regala al Diavolo il successo nel derby che vale la finale di Coppa Italia. Conceicao lo schiera a sorpresa, il serbo graffia insieme a Reijnders il 3-0 di San Siro con le due reti più pesanti del suo biennio rossonero. Dopo l'1-1

