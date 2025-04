Coppa Italia il Milan vola in finale Inter al tappeto

Coppa Italia, con la prima delle due semifinali che si è disputata nella serata di oggi 23 aprile. Il confronto di questo mercoledì ha messo di fronte due rivali cittadine, che hanno dato vita all’ennesimo Derby. Stiamo parlando di Inter e Milan, che si sono affrontate alle ore 21:00 in quel dello stadio Giuseppe Meazza. L’incontro si è concluso con il risultato di 3-0 in favore dei rossoneri, che volano quindi all’ultimo atto della competizione.Primo tempo che vede i nerazzurri creare i presupposti per l’1-0, con i rossoneri che passano in vantaggio però al 36? grazie al colpo di testa di Luka Jovic. Nella ripresa il copione non cambia, con la Beneamata che accusa il colpo e viene messa al tappeto dall’autore del primo gol, che sigla la personale doppietta sugli sviluppi di calcio d’angolo al 49?. Sololaroma.it - Coppa Italia, il Milan vola in finale: Inter al tappeto Leggi su Sololaroma.it Entra sempre più nel vivo il quadro della, con la prima delle due semifinali che si è disputata nella serata di oggi 23 aprile. Il confronto di questo mercoledì ha messo di fronte due rivali cittadine, che hanno dato vita all’ennesimo Derby. Stiamo parlando di, che si sono affrontate alle ore 21:00 in quel dello stadio Giuseppe Meazza. L’incontro si è concluso con il risultato di 3-0 in favore dei rossoneri, cheno quindi all’ultimo atto della competizione.Primo tempo che vede i nerazzurri creare i presupposti per l’1-0, con i rossoneri che passano in vantaggio però al 36? grazie al colpo di testa di Luka Jovic. Nella ripresa il copione non cambia, con la Beneamata che accusa il colpo e viene messa aldall’autore del primo gol, che sigla la personale doppietta sugli sviluppi di calcio d’angolo al 49?.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Approfondimenti da altre fonti: Coppa Italia: 3-0 all'Inter, il Milan vola in finale; Coppa Italia: 3-0 all'Inter, il Milan vola in finale; Inter-Milan diretta semifinale Coppa Italia, segui il derby di oggi; Coppa Italia, Inter-Milan 0-3: rossoneri in finale. Doppietta di Jovic, tris di Reijnders; Coppa Italia: Jovic e Reijnders affondano l’Inter, il Milan vola in finale.

Scrive ilmattino.it: Coppa Italia Inter-Milan 0-3: Inzaghi eliminato, rossoneri in finale - Il Milan domina il derby e vola in finale di Coppa Italia. I gol di Jovic (doppietta) e Reijnders permettono ai rossoneri non solo di conquistare l'accesso per l'ultimo atto ...

Come scrive tg24.sky.it: Coppa Italia, Inter-Milan 0-3: rossoneri in finale. Doppietta di Jovic, tris di Reijnders - Leggi su Sky TG24 l'articolo Coppa Italia, Inter-Milan 0-3: rossoneri in finale. Doppietta di Jovic, tris di Reijnders ...

Come scrive quotidiano.net: Coppa Italia: 3-0 all'Inter, il Milan vola in finale - E' il Milan la prima finalista della Coppa Italia. Nella semifinale di ritorno i rossoneri hanno battuto 3-0 l'Inter dopo che la gara di andata era terminata 1-1. A decidere il match sono stati la dop ...