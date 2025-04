Coppa Italia Derby Inter Milan 0 3 si vola in FINALE LIVE News

Derby Inter-Milan, semiFINALE di ritorno della Coppa Italia 2024-2025: ecco il LIVE con la diretta testuale Pianetamilan.it - Coppa Italia, Derby Inter-Milan 0-3: si vola in FINALE! | LIVE News Leggi su Pianetamilan.it Alle ore 21:00 a San Siro c'è il, semidi ritorno della2024-2025: ecco ilcon la diretta testuale

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Morte Papa Francesco, la decisione finale sul derby Inter-Milan; Inter-Milan, probabili: Barella non riposa, spazio a Taremi, Milan con Walker; Inter-Milan 0-2, risultato in diretta di Coppa Italia: doppietta di Jovic; Inter-, Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025: le formazioni ufficiali; Inter-Milan oggi ore 21: dove vedere in tv il derby di ritorno di Coppa Italia.

Secondo tg24.sky.it: Coppa Italia, Inter-Milan 0-3: rossoneri in finale. Doppietta di Jovic, tris di Reijnders - Leggi su Sky TG24 l'articolo Coppa Italia, Inter-Milan 0-3: rossoneri in finale. Doppietta di Jovic, tris di Reijnders ...

Segnala fanpage.it: Milan in finale di Coppa Italia, la vittoria con l’Inter è dolcissima: Jovic scarta due cioccolatini - La doppietta dell'attaccante serbo indirizza il derby di ritorno, poi Reijnders sigla il 3-0: rossoneri qualificati, ora attendono il Bologna per il match ...

Scrive rainews.it: Coppa Italia: il Milan batte l'Inter con 3 gol - Nella semifinale di ritorno i rossoneri si impongono sui nerazzurri con un 3-0. All'andata era finita 1-1. Ora il Milan incontrerà Bologna o Empoli ...