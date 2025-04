Conte indica il colpo per la difesa c’è l’ostacolo Juve il nome

Il tecnico azzurro avrebbe già individuato il profilo adatto per completare la retroguardia del Napoli ma la Juve potrebbe rovinare i piani.Il Napoli continua a credere nel sogno Scudetto. Dopo l'ultima sconfitta dell'Inter in casa del Bologna, il club azzurro è tornato a pari punti col club nerazzurro. La vittoria col Monza ha dato ancora più fiducia agli uomini guidati da Antonio Conte ed ora i tifosi ci credono davvero: le prossime giornate saranno fondamentali per la corsa per il Tricolore.Nonostante il campionato non sia ancora terminato, la dirigenza azzurra è già al lavoro per cercare dei profili adatti alle esigenze di Antonio Conte. Sarà sicuramente necessario acquistare un difensore, vista la forte incertezza intorno alla retroguardia del Napoli. Spunta in queste ore un profilo che piacerebbe molto a Conte, ma la Juventus potrebbe creare problemi nella trattativa.

