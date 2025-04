Juventusnews24.com - Conferenza stampa Pellegrino post Parma Juve: «Segnare ai bianconeri davanti a Crespo è un sogno, ricorderò per tutta la vita questa cosa»

: le sue dichiarazioni dopo il match della 33ª giornata del campionato di Serie A 2024/25L’Attaccante Mateoha parlato indopo, valida per la 33ª giornata di Serie A 2024/25. Le sue dichiarazioni.PAROLE – «Siamo una squadra giovane ma con la maturità per saperebisogna fare. Lavoriamo dando tutto per i compagni, vogliamo restare in Serie A e faremo tutto il possibile per centrare l’obiettivo».SU– «Sono molto contento, sapevo fosse in tribuna. Mi manca ancora tantissimo per essere come lui, da piccolo guardavo i suoi video. Oggi mi ha vistocontro lantus, per me è un».SALVEZZA – «E’ stata una partita bella, meritavamo i tre punti per il lavoro fatto dalla squadra, sono contento.