Conferenza stampa Inzaghi post Inter Milan: «Ci spiace aver perso davanti ai nostri tifosi, il loro 2-0 è stato fortuito! Thuram, Dumfries e Zielinski? Ecco quando potrebbero tornare.» Le parole del tecnico nerazzurroIntervenuto in Conferenza stampa, Inzaghi ha parlato cosi nel post Inter Milan:SULLA PARTITA– «Il finale di stagione va gestito con analisi e fiducia. Ci spiace aver perso davanti ai nostri tifosi, ma questo è il calcio. Non dovevamo finire sotto di un gol il primo tempo, dovevamo essere più bravi nelle due aree. Sono stati bravi loro, il 2-0 è stato fortuito, non siamo stati fortunatissimi perché la palla rimane lì dopo il tocco di mano di Barelal. Siamo stati disordinati nella ripresa, ma la prima mezzora è quella fatta meglio nei derby. E’ sempre dura recuperare quando vai sotto, complimenti al Milan: è stato più bravo di no»DOVRESTI PRETENDERE DA CHI HA GIOCATO MENO?- «Non guardiamo a questo, andiamo oltre gli alibi e alla stanchezza. Internews24.com - Conferenza stampa Inzaghi post Inter Milan: «Ci spiace aver perso davanti ai nostri tifosi, il loro 2-0 è stato fortuito! Thuram, Dumfries e Zielinski? Ecco quando potrebbero tornare…» Leggi su Internews24.com : «Ciai, il2-0 ètornare.» Le parole del tecnico nerazzurrovenuto inha parlato cosi nel:SULLA PARTITA– «Il finale di stagione va gestito con analisi e fiducia. Ciai, ma questo è il calcio. Non dovevamo finire sotto di un gol il primo tempo, dovevamo essere più bravi nelle due aree. Sono stati bravi, il 2-0 è, non siamo stati fortunatissimi perché la palla rimane lì dopo il tocco di mano di Barelal. Siamo stati disordinati nella ripresa, ma la prima mezzora è quella fatta meglio nei derby. E’ sempre dura recuperarevai sotto, complimenti al: èpiù bravo di no»DOVRESTI PRETENDERE DA CHI HA GIOCATO MENO?- «Non guardiamo a questo, andiamo oltre gli alibi e alla stanchezza.

