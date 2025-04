Conferenza stampa Conceicao post Inter Milan Quanto fatto oggi non siamo riusciti a dimostrarlo in campionato a volte gli episodi girano a favore

Conferenza stampa Conceicao post Inter Milan: le parole del tecnico rossonero dopo il successo nella semifinale di ritorno in Coppa ItaliaLa Conferenza stampa di Sergio Conceicao al termine di Inter Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta dai rossoneri per 0 a 3.SUL MATCH – «Quello che abbiamo dimostrato oggi non siamo riusciti a dimostrarlo in campionato. Con questa umiltà, avremmo potuto fare qualcosa di diverso. Sono contento per i giocatori perché abbiamo preparato bene una gara contro la capolista della Serie A, che è in semifinale di Champions. Alle volte, gli episodi girano a favore. Guardate con l’Atalanta, abbiamo preso gol e la partita è andata male. Dobbiamo trovare costanza, fare qualcosina in più con responsabilità. Abbiamo qualità tecnica, ma serve aggiungere anche altre qualità nel calcio». Internews24.com - Conferenza stampa Conceicao post Inter Milan: «Quanto fatto oggi non siamo riusciti a dimostrarlo in campionato, a volte gli episodi girano a favore» Leggi su Internews24.com : le parole del tecnico rossonero dopo il successo nella semifinale di ritorno in Coppa ItaliaLadi Sergioal termine di, semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta dai rossoneri per 0 a 3.SUL MATCH – «Quello che abbiamo dimostratononin. Con questa umiltà, avremmo potuto fare qualcosa di diverso. Sono contento per i giocatori perché abbiamo preparato bene una gara contro la capolista della Serie A, che è in semifinale di Champions. Alle, gli. Guardate con l’Atalanta, abbiamo preso gol e la partita è andata male. Dobbiamo trovare costanza, fare qualcosina in più con responsabilità. Abbiamo qualità tecnica, ma serve aggiungere anche altre qualità nel calcio».

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Cosa riportano altre fonti: Milan, Conceicao duro: Qui mancanze di rispetto ogni giorno; Conceição: Hernandez è un patrimonio del club; Conceicao dopo Milan-Feyenoord: La faccia di questa eliminazione è mia, non di Theo; Conferenza stampa Conceicao post Juve Milan: le parole; Champions League, Sergio Conceição in conferenza stampa post Milan-Feyenoord.

Risulta da calcionews24.com: Inter Milan, Conceicao nel post partita : «Grande atteggiamento, Jovic ha anche perso un po’ di Kili! Sul mio futuro dico questo» - Conceicao ha rilasciato un’intervista a Mediaset a pochi minuti dal termine della sfida di Coppa Italia Inter-Milan: le sue parole A Canale 5, ha parlato della conquista della finale, Conceicao, tecni ...

Come scrive news-sports.it: Conferenza stampa Milan: Conceição carica i suoi per il derby di ritorno in Coppa Italia - Conferenza stampa Milan: Conceição carica la squadra prima del derby di Coppa Italia e punta alla finale per salvare la stagione.

Risulta da gianlucadimarzio.com: Milan, Conceicao duro: “Qui mancanze di rispetto ogni giorno” - Le parole dell'allenatore del Milan, Sergio Conceicao, nella conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Atalanta ...