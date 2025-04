Concorso PNRR 2 scuola secondaria convocazioni prova orale si inizia a maggio In Aggiornamento

Concorso per la scuola secondaria PNRR2, bandito con il Decreto Direttoriale n. 3059/2024, entra nella fase decisiva: sono state ufficialmente avviate le convocazioni per la prova orale, che inizieranno a partire dal mese di maggio. Il via libera è stato possibile dopo la pubblicazione dei punteggi minimi nelle classi di Concorso e nelle regioni . Concorso PNRR 2 scuola secondaria: convocazioni prova orale, si inizia a maggio In Aggiornamento scuolalink. Scuolalink.it - Concorso PNRR 2 scuola secondaria: convocazioni prova orale, si inizia a maggio [In Aggiornamento] Leggi su Scuolalink.it Ilper la2, bandito con il Decreto Direttoriale n. 3059/2024, entra nella fase decisiva: sono state ufficialmente avviate leper la, che inizieranno a partire dal mese di. Il via libera è stato possibile dopo la pubblicazione dei punteggi minimi nelle classi die nelle regioni ., siInlink.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Approfondimenti da altre fonti: Ricorso contro gli esiti delle prove scritte del concorso scuola PNRR 2; Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale [In aggiornamento]; Concorso PNRR 2 scuola secondaria: il Ministero fornisce indicazioni sulla platea degli ammessi all’orale; Concorso PNRR 2 scuola secondaria: 'Disparità vergognose di punteggi minimi tra regioni per la stessa CDC'; Concorso docenti PNRR 2: al via gli orali per alcune classi.

Risulta da catania.liveuniversity.it: Concorso docenti Pnrr2: punteggio minimo e prove orali, ecco cosa sapere - Punteggio minimo, modalità della prova orale e criteri di valutazione: tutte le novità del Concorso docenti Pnrr2 ...

Come scrive tecnicadellascuola.it: Ricorso contro gli esiti delle prove scritte del concorso scuola PNRR 2 - Com’è noto, di recente, si sono svolte le prove scritte del Concorso Scuola PNRR 2 sia per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e sia per la scuola infanzia e primaria. Tuttavia, per esser ...

Riporta ticonsiglio.com: Calendario prova suppletiva concorso PNRR 2 per Docenti di scuola secondaria: ecco l’Avviso del Ministero - Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato il calendario della prova suppletiva del concorso PNRR 2 per docenti di scuola secondaria. Ecco l'avviso del MIM da scaricare con tutte le informazioni sulla ...