Concorso Pnrr 1 Secondaria le GM utili ai fini delle assunzioni per l’A S 2025 26 In aggiornamento

Concorso Pnrr 1 (DDG n. 2575/2023) per la scuola Secondaria, pubblicate dagli Uffici Scolastici a partire dallo scorso 10 dicembre 2024. Questi elenchi saranno validi per le assunzioni dei docenti nell’anno scolastico 2025/26, insieme ad eventuali graduatorie residue dell’anno precedente. Graduatorie di merito Concorso Pnrr 1 Secondaria: criteri . Concorso Pnrr 1 Secondaria: le GM utili ai fini delle assunzioni per l’A.S. 2025/26 In aggiornamento Scuolalink. Scuolalink.it - Concorso Pnrr 1 Secondaria: le GM utili ai fini delle assunzioni per l’A.S. 2025/26 [In aggiornamento] Leggi su Scuolalink.it Ecco le graduatorie di merito relative al1 (DDG n. 2575/2023) per la scuola, pubblicate dagli Uffici Scolastici a partire dallo scorso 10 dicembre 2024. Questi elenchi saranno validi per ledei docenti nell’anno scolastico/26, insieme ad eventuali graduatorie residue dell’anno precedente. Graduatorie di merito: criteri .: le GMaiper l’A.S./26 InScuolalink.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Altre fonti ne stanno dando notizia: Assunzione idonei concorsi PNRR e elenchi regionali per gli idonei dei concorsi ordinari banditi dal 2020: il provvedimento è in Gazzetta Ufficiale; Concorso PNRR 2 scuola secondaria: 'Disparità vergognose di punteggi minimi tra regioni per la stessa CDC'; Concorso PNRR 2 Scuola Secondaria: convocazioni PROVA SUPPLETIVA del 5 Maggio [In Aggiornamento]; Concorso docenti PNRR 2: al via gli orali per alcune classi; Concorso secondaria PNRR1: chi ha conseguito abilitazione sarà subito assunto direttamente in ruolo. Anche per classe concorso aggregata.

Risulta da ticonsiglio.com: Le Docenti vincitrici del concorso PNRR1 in gravidanza possono rinviare il percorso abilitante: ecco la Nota del Ministero - Le vincitrici del concorso PNRR 1 che devono conseguire l'abilitazione e sono in gravidanza possono rinviare il percorso abilitante. Ecco la Nota del Ministero dell'istruzione con tutti i chiarimenti.

Secondo tecnicadellascuola.it: Ricorso contro gli esiti delle prove scritte del concorso scuola PNRR 2 - Com’è noto, di recente, si sono svolte le prove scritte del Concorso Scuola PNRR 2 sia per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e sia per la scuola infanzia e primaria. Tuttavia, per esser ...

Secondo msn.com: Concorso PNRR 1: servono 30 o 36 CFU. Ecco cosa stanno per fare le Università - I docenti vincitori del concorso PNRR 1 che non possiedono l’abilitazione dovranno completare un percorso formativo di 30 o 36 CFU/CFA. E’ un passaggio fondamentale per ottenere un ...