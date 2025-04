Concorsi interni in Comune colloqui rinviati dopo lo scioglimento per camorra

Concorsi interni per le progressioni di carriera al Comune di Caserta sono rinviati a data da destinarsi. Lo rivela Maurizio Del Rosso, ormai ex consigliere comunale e coordinatore cittadino della Lega. I colloqui con i candidati per i profili di 'istruttore tecnico', 'funzionario tecnico'. Casertanews.it - Concorsi interni in Comune, colloqui rinviati dopo lo scioglimento per camorra Leggi su Casertanews.it per le progressioni di carriera aldi Caserta sonoa data da destinarsi. Lo rivela Maurizio Del Rosso, ormai ex consigliere comunale e coordinatore cittadino della Lega. Icon i candidati per i profili di 'istruttore tecnico', 'funzionario tecnico'.

