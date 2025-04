Conclave come si elegge il nuovo Papa nella Cappella Sistina

nella Chiesa cattolica nel corso dei decenni, è la rigida cerimonia del Conclave, il voto dei cardinali nella Cappella Sistina per eleggere il nuovo Papa. Non saranno più confinati senza cibo finché non verrà eletto un pontefice, e il numero dei cardinali non sarà cambiato, ma rimarranno in vigore le rigide regole che serviranno "sotto la guida dello Spirito Santo" a fornire un nuovo successore a Pietro. La cena La tradizione vuole che tutti i cardinali elettori, che in questo caso saranno 133 dopo due dimissioni, si riuniscano la sera prima dell'inizio del Conclave a Casa Santa Marta, la residenza in Vaticano dove ha vissuto Francesco, per cenare insieme. Da quel momento in poi rimarranno isolati dal mondo. La messa iniziale La mattina seguente, il decano del Collegio cardinalizio, Giovanni Battista Re, celebrerà la Messa "Pro eligendo Papa", aperta a tutti i fedeli nella Basilica di San Pietro.

