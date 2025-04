Concerto del Primo Maggio in piazza del Popolo

Maggio torna in piazza del Popolo il Concertone e se a Roma si esibiscono i big della musica, Latina sceglie di dare spazio e promuovere i giovani talenti in un pomeriggio di spettacolo e buone pratiche per i lavoratori.La manifestazione, organizzata dalla CISL di. Latinatoday.it - Concerto del Primo Maggio in piazza del Popolo Leggi su Latinatoday.it Come è ormai tradizione il 1°torna indelilne e se a Roma si esibiscono i big della musica, Latina sceglie di dare spazio e promuovere i giovani talenti in un pomeriggio di spettacolo e buone pratiche per i lavoratori.La manifestazione, organizzata dalla CISL di.

Potrebbe interessarti anche:

Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti

La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi ...

La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi ... Concerto del Primo Maggio 2025: Ermal Meta, Noemi e BigMama di nuovo alla conduzione

Sono stati confermati alla conduzione del Concerto del Primo maggio, dopo l'esperienza dello scorso anno Noemi, Ermal Meta e BigMama. L'evento, che si terrà in piazza San Giovanni in Laterano, vedrà ...

Sono stati confermati alla conduzione del Concerto del Primo maggio, dopo l'esperienza dello scorso anno Noemi, Ermal Meta e BigMama. L'evento, che si terrà in piazza San Giovanni in Laterano, vedrà ... Concerto primo maggio 2025: l’elenco dei cantanti

Il Concertone del primo maggio 2025 si avvicina. C’è attesa per il ritorno dell’evento organizzato da iCompany e promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, anche quest’anno in Piazza San Giovanni in ...

Su questo argomento da altre fonti: Concerto del Primo Maggio in piazza del Popolo; Concerto Primo Maggio 2025: i cantanti che si esibiranno a piazza San Giovanni; Primo maggio Bologna 2025, ecco gli artisti che si esibiranno in Piazza Maggiore; Hortus e Concertone: Ostuni fa il pieno di eventi e il primo maggio attesi i Modena City Ramblers; Concerto Primo Maggio 2025: chi sono gli artisti che si esibiranno, la scaletta e come prendere i biglietti.

Ne parlano su altre fonti: Concerto Primo Maggio 2025: chi sono gli artisti che si esibiranno, la scaletta e come prendere i biglietti; Concerto Primo Maggio 2025: i cantanti che si esibiranno a piazza San Giovanni; Aspettando il Primo Maggio: associazioni giovanili, contest Lele Panigada e dj set in piazza a Capannori; Concerto Primo Maggio a Roma, annunciati i primi nomi dei cantanti sul palco di Piazza San Giovanni; Concerto del Primo Maggio di Roma: svelati i cantanti che si esibiranno in piazza San Giovanni.