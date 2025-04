Conceicao perfetto contro l039Inter ora punta alla coppa Italia per convincere il Milan a confermarlo

Milan si conferma la Kryptonite dell`Inter: nei cinque scontri diretti i rossoneri si sono imposti. Leggi su Calciomercato.com In una stagione totalmente irrazionale ilsi conferma la Kryptonite dell`: nei cinque scontri diretti i rossoneri si sono imposti.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Riporta msn.com: Conceicao perfetto contro l'Inter: ora punta alla coppa Italia per convincere il Milan a confermarlo - In una stagione totalmente irrazionale il Milan si conferma la Kryptonite dell`Inter: nei cinque scontri diretti i rossoneri si sono imposti in tre circostanze.

Lo riporta fanpage.it: Conceiçao senza certezze contro l’Inter in Coppa Italia, tranne una: “Per l’Europa è la via più corta” - Sergio Conceiçao non ha detto che Milan schiererà contro l'Inter per il primo atto del derby di Coppa Italia. Non ha nemmeno certezza che possa essere la gara della svolta, la classica ultima ...

Segnala milannews.it: Conceiçao meglio di Allegri? I numeri nei derby contro l'Inter sorridono al portoghese - Poi è arrivata la finale di Supercoppa Italiana, vinta in rimonta 3-2 in Arabia Saudita alla seconda gara di Sergio Conceicao come allenatore rossonero. Quindi le altre due gare contro l'Inter: il ...