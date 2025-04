Conceicao Milan compatto Sofferto l’Inter all’inizio poi cambiato…

Leggi su Inter-news.it

Grande rammarico per, di fronte a unche strappa il pass per la finale di Coppa Italia. Le parole di X che commenta la prestazione dei suoi al termine della gara di San Siro.LA PRESTAZIONE – Al termine di Inter-Sergiodichiara: «I ragazzi lavorano bene in settimana, le partite sono tutte diverse. I piccoli dettagli delle volte sono importanti. Quello che mi è piaciuto è stato l’atteggiamento e la compattezza della squadra, a livello offensivo e difensivo. Nei primi minuti abbiamopiù di quanto volevamo nelle ripartenze. Potevamo fare un pochino meglio negli ultimi passaggi. Abbiamo fatto il gol, poi alvallo abbiamo cercato di migliorare due o tre aspetti e alla fine abbiamo fatto un secondo tempo di altissimo livello. Loro sono contenti e meritano questi elogi perché delle volte in campionato non abbiamo dimostrato quello che abbiamo dimostrato oggi.