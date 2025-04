Conceicao Abbiamo rispettato l’Inter ma noi siamo stati umili

Conceicao ha parlato in conferenza stampa al termine di Inter-Milan, semifinale di Coppa Italia di ritorno terminata 0-3. Le sue parole. CONFERENZA STAMPA Conceicao POST INTER-MILAN DI COPPA ITALIACONFERENZA Conceicao – Sergio Conceicao in conferenza stampa ha commentato la vittoria del Milan sull’Inter.Conceicao, pure rimpianti per la stagione?Non Abbiamo dimostrato quello che Abbiamo dimostrato in campionato. Ma sono molto contento per i giocatori, l’Inter è sempre fortissima, ho molto rispetto per loro, hanno meritato di stare in semifinale di Champions League e primi in campionato. siamo stati umili. Gli episodi a volte girano al nostro favore, contro l’Atalanta ad esempio prima del gol non era riuscita a passare la metà campo, dobbiamo trovare costanza, perché Abbiamo qualità.Come stai?Sto bene, anche se non Abbiamo vinto qualcosa. Leggi su Inter-news.it ha parlato in conferenza stampa al termine di Inter-Milan, semifinale di Coppa Italia di ritorno terminata 0-3. Le sue parole. CONFERENZA STAMPAPOST INTER-MILAN DI COPPA ITALIACONFERENZA– Sergioin conferenza stampa ha commentato la vittoria del Milan sul, pure rimpianti per la stagione?Nondimostrato quello chedimostrato in campionato. Ma sono molto contento per i giocatori,è sempre fortissima, ho molto rispetto per loro, hanno meritato di stare in semifinale di Champions League e primi in campionato.. Gli episodi a volte girano al nostro favore, contro l’Atalanta ad esempio prima del gol non era riuscita a passare la metà campo, dobbiamo trovare costanza, perchéqualità.Come stai?Sto bene, anche se nonvinto qualcosa.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Juventus, Thiago Motta in conferenza: Nel primo tempo abbiamo rispettato troppo l’Inter. Poi abbiamo alzato il livello; Conceiçao si sfoga dopo Bologna-Milan: Troppe cattiverie sul mio conto, non mi sento rispettato; Juve-Inter 1-0: decide Conceicao; Non c'è rispetto per me! Conceiçao molto duro: Se la società mi manda via, faccio le valigie e...; Juve-Inter, Thiago Motta in conferenza: “Abbiamo rispettato troppo l’avversario e su Cambiaso....

Lo riporta calciomercato.com: Milan, Conceicao: “Non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo vincere la finale. Jovic? Ha perso qualche chilo” - Sergio Conceicao ha parlato dopo la vittoria del Milan sull`Inter in semifinale di Coppa Italia. Queste le sue parole a SportMediaset. CONTENTO – `I ragazzi la.

Risulta da inter-news.it: Conceicao arrabbiato: «Mio futuro dipende dall’Inter? Non c’è rispetto» - Sergio Conceicao si è mostrato abbastanza arrabbiato dopo la sconfitta del suo Milan contro l'Atalanta. Su Dazn ha reagito male alla domanda sull'Inter. - Leggi su Inter-News ...

Riporta spaziomilan.it: “Non c’è rispetto”: bufera Conceicao dopo Milan Atalanta, le parole fanno discutere - Sergio Conceicao non ci sta: il tecnico portoghese risponde in modo schietto sul suo futuro dopo il ko contro l’Atalanta.