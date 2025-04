Conad richiama tonno in vasetti di vetro per presenza di corpi estranei il lotto interessato

Conad ha ordinato in via precauzionale il ritiro di un lotto di Filetti di tonno al naturale venduti con proprio marchio per una possibile presenza di corpi estranei nei vasetti di vetro. Leggi su Fanpage.it ha ordinato in via precauzionale il ritiro di undi Filetti dial naturale venduti con proprio marchio per una possibiledineidi

“Ritiro da tutti i supermercati”. Conad richiama il prodotto alimentare: marca, lotto e motivo

Prodotto alimentare della catena Conad ritirato con effetto immediato dal mercato. A causare l’allerta un errore nell’etichettatura del prodotto, che riporta una data di scadenza errata. L’avviso è ...

Prodotto alimentare della catena Conad ritirato con effetto immediato dal mercato. A causare l’allerta un errore nell’etichettatura del prodotto, che riporta una data di scadenza errata. L’avviso è ... Conad richiama würstel di suino: allergene non dichiarato. L’allerta alimentare

Il provvedimento riguarda un lotto dei würstel puro suino 100 g Conad per la presenza di tracce di proteine del latte, un allergene non dichiarato in etichetta.Continua a leggere

Il provvedimento riguarda un lotto dei würstel puro suino 100 g Conad per la presenza di tracce di proteine del latte, un allergene non dichiarato in etichetta.Continua a leggere Conad richiama würstel di suino per presenza di proteine del latte non dichiarate

Conad ha annunciato il richiamo precauzionale di un lotto di würstel di puro suino a marchio proprio, a causa della presenza di tracce di proteine del latte non indicate in etichetta. La ...

Le notizie più recenti da fonti esterne: Conad richiama filetti di alici all’olio di oliva per istamina oltre i limiti; Conad richiama mazzancolle tropicali surgelate per la possibile presenza di microrganismi patogeni; Eurospin richiama focacce all'olio extravergine per ocratossina A; Lidl richiama formaggio Monte Veronese DOP: rischio microbiologico; Ritirato thermos Vacuum Jug di provenienza cinese per presenza di amianto.

Conad richiama filetti di tonno al naturale: rischio corpi estranei; Conad, ex vertici indagati per corruzione e autoriciclaggio: nel mirino l'acquisizione negozi Auchan; Conad richiama würstel di suino: allergene non dichiarato. L'allerta alimentare; Conad richiama würstel di suino per presenza di proteine del latte non dichiarate;