Con la scusa della sigaretta rapinano un 18enne sul lungolago arrestati

lungolago di Como si è trasformata in un incubo per un 18enne di Uggiate con Ronago e i suoi due amici. Intorno all’una e mezza della notte appena trascorsa, in Lungo Lario Trento e Trieste, i tre giovani sono stati improvvisamente aggrediti da due. Quicomo.it - Con la scusa della sigaretta rapinano un 18enne sul lungolago: arrestati Leggi su Quicomo.it Una tranquilla passeggiata serale suldi Como si è trasformata in un incubo per undi Uggiate con Ronago e i suoi due amici. Intorno all’una e mezzanotte appena trascorsa, in Lungo Lario Trento e Trieste, i tre giovani sono stati improvvisamente aggrediti da due.

Da ciaocomo.it: “Scusa, hai una sigaretta…..” e scatta la rapina: strappano la collanina ad un ragazzo e scappano, fermati subito dalla Polizia - E' successo nella notte. Tre 18enne fermati con la scusa della sigaretta. Descrizione immediata alla Questura, gli autori fermati in via Cadorna. Ora in carcere per concorso in rapina.

Lo riporta msn.com: Como, con la scusa della sigaretta rapinano un 18enne sul lungolago. Arrestati - (mi-lorenteggio.com) Como, 23 aprile 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella notte appena trascorsa, ha arrestato per concorso in rapina, un 22enne egiziano, con precedenti di polizia, senza documen ...

Secondo espansionetv.it: Como, 18enne rapinato nella notte sul Lungolago. Due arresti - Con la scusa di chiedere una sigaretta, avrebbero fermato tre giovani sul lungolago, per poi strappare dal collo una catenina ...