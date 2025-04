Ilfattoquotidiano.it - Con la morte del Papa, l’ipocrisia tocca il fondo. L’ultima idea: le manifestazioni sobrie del 25/4

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Giovanni M.Ho cercato di non espormi in questi giorni perché ho sempre rispettato il credo di tutti senza giudizio pur non essendo religioso. Sono ateo e quindi vedo il compiantoFrancesco come una sorta di Capo di Stato e quindi, se volete, con una visione più fredda o semplicemente diversa. Proprio perché ho questo tipo di visione, avendolo stimato come persona e come politico – quest’ultimo ruolo glielo proietto perché ha saputo parlare alle persone come nessuno dei politici – sono letteralmente rimasto disgustato da come sia stata strumentalizzata la suada destra a sinistra.Uno spettacolo così imbarazzante che, se prima c’era qualcuno che aveva mezza intenzione di andare a votare per qualcosa, adesso gliel’ha proprio tolta. A mio avviso, non solo per una mera questione etica, ma perché questo tipo di strumentalizzazioni non danno dignità a coloro che non ci sono più e alla loro dipartita oltre a mancare di rispetto verso i credenti.