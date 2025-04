Como si stringe nel ricordo di papa Francesco domenica la messa di suffragio in Duomo

Como si prepara a rendere omaggio a papa Francesco con una celebrazione solenne in programma domenica 27 aprile alle ore 10 in Cattedrale. A presiederla sarà il vescovo, cardinale Oscar Cantoni, rientrato da Roma dove questa mattina – mercoledì 23 aprile – ha partecipato al rito di.

