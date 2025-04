Commissione europea multa Apple per 500 milioni di euro e Meta per 200

multa da mezzo miliardo di euro per Apple e da 200 milioni per Meta. Sono le sanzioni che Commissione europea ha comminato ai due colossi per violazioni del Digital Markets Act. Secondo la legge Ue, gli sviluppatori di App che distribuiscono le loro applicazioni attraverso l'App store di Apple dovrebbero essere in grado di .L'articolo Commissione europea multa Apple per 500 milioni di euro e Meta per 200 proviene da Webmagazine24.

