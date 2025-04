Come seguire i funerali di Papa Francesco in tv streaming e sui social

Come seguire i funerali di Papa Francesco in tv, streaming e sui social – Roma si prepara ad accogliere un evento epocale: i funerali di Papa Francesco, previsti per sabato. Arriverà nella Capitale un vero e proprio fiume umano. Secondo le stime, si attendono circa 500 mila persone, arrivate da ogni parte del mondo per salutare il Pontefice venuto "dalla fine del mondo", Come si definì lui stesso il giorno della sua elezione. ( dopo le foto)Come seguire i funerali di Papa Francesco in tv, streaming e sui social Un addio collettivo che precede un altro momento storico: il Conclave, la cerimonia blindatissima in cui i cardinali dovranno eleggere il suo successore. Chi non potrà essere fisicamente presente potrà comunque seguire le esequie in diretta tv o online, grazie a una copertura mediatica senza precedenti.

