Come funziona il Conclave

Conclave che si terrà, dopo i giorni di lutto, nel mese di maggio. Tgcom24.mediaset.it - Come funziona il Conclave Leggi su Tgcom24.mediaset.it Con la scomparsa di Papa Francesco e l'inizio della sede vacante, tra i prossimi compiti dei cardinali ci sarà quello di scegliere il nuovo Papa, il 267esimo vescovo di Roma. Da tutto il mondo porporati di nuova e vecchia nomina stanno raggiungendo Roma per partecipare alle congregazioni generali, ma anche al prossimoche si terrà, dopo i giorni di lutto, nel mese di maggio.

