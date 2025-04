Justcalcio.com - Come è disposto a pagare la clausola Álex Valle in estate

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-23 18:14:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue:Il futuro diSembra che sarà, Team in cui gioca dallo scorso gennaio trasferito a Barcellona. Il giocatore ha già mostrato il suo desiderio di andare alla squadra italiana nel mercato invernale quando è stato ceduto in Celtic. Una decisione giusta perché sta giocando regolarmente nella squadra italiana. ELha già espresso a Barcellona il suo desiderio di mantenere il giocatore Per la prossima stagione.Gli italiani sarebbero disposti a farlo Paga ladi risoluzione di sei milioni di euro nella prossimarinnovata da Barcellona la scorsafino al 2026 e poi Deco e l’agente del giocatore concordato è unaprezzo per la difesa se voleva cambiare dall’aria.