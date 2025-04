Cnpr approvato il bilancio 2024 con un utile di 1642 mln

Leggi su Ildenaro.it

L’assemblea dei delegati dell’Associazione Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca, riunitosi in assemblea a Catania, haa larga maggioranza ild’esercizio dell’anno, che chiude con unal lordo di accantonamenti e rettifiche di valore pari a 164,2 milioni di euro (netto pari a 70,02 milioni).Il risultato a consuntivo, rispetto al preventivo assestato di novembre, è influenzato positivamente dai risultati conseguiti dalle gestioni patrimoniali che nel corso dell’ultimo trimestre hanno conseguito un incremento di valore per effetto della crescita dei mercati azionari. Ciò è stato fortemente influenzato dalle aspettative sulla riduzione dei tassi d’interesse. Inoltre, la crescita dei redditi e dei volumi d’affari degli iscritti per l’anno 2023 ha permesso di accertare a consuntivo una maggiore contribuzione soggettiva di 6,7 milioni e una maggiore contribuzione integrativa di 4,1 milioni rispetto all’assestamento del budget, altro contributo positivo deriva dalla rivalutazione di alcune immobilizzazioni finanziarie e dei valori mobiliari iscritti nell’attivo circolante per circa 25,2, milioni, mentre l’andamento dei mercati finanziari nell’ultimo mese di trimestre, ha comportato una svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante di 37,8 milioni in forte contrazione rispetto alla svalutazione iscritta nel 2023 che stimava la rettifica di valore delle gestioni patrimoniali per le minusvalenze in formazione in 46,5 milioni di euro.