Cna piange la scomparsa di Giuseppe Serafini presidente Cna pensionati

Arezzo, 23 aprile 2025 – Come imprenditore e come rappresentante deia livello aretino e toscano, con la sua partecipazione, il suo impegno e la sua umanità,ha rappresentato un punto di riferimento per CNA a tutti i livelli, attento alle tematiche legate alla terza età e promotore di iniziative vicine ai bisogni deidel nostro territorio.CNA Arezzo, nel giorno della sua, lo ricorda per il suo impegno sul fronte della sicurezza con le forze dell’ordine del territorio e sempre attento alla rete di collaborazioni pubbliche e private a sostegno del Raduno di Auto e Moto Storiche “Città di Arezzo” e di iniziative benefiche per la comunità.Protagonista attivo, insieme alregionale e nazionale di CNA, della festa regionale deitoscani del settembre scorso, accanto a colleghi venuti da tutta la regione ad ammirare le bellezze di Arezzo.