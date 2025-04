Cinque giorni di lutto nazionale per papa Francesco in Prefettura il registro per le condoglianze

lutto nazionale di Cinque giorni deliberato dal Consiglio dei Ministri per la scomparsa di papa Francesco, la Prefettura di Rimini da mercoledì (23 aprile) e fino a sabato 26 aprile, giorno in cui saranno celebrate le esequie, ha disposto l’apertura di un. Riminitoday.it - Cinque giorni di lutto nazionale per papa Francesco, in Prefettura il registro per le condoglianze Leggi su Riminitoday.it In seguito alla proclamazione deldideliberato dal Consiglio dei Ministri per la scomparsa di, ladi Rimini da mercoledì (23 aprile) e fino a sabato 26 aprile, giorno in cui saranno celebrate le esequie, ha disposto l’apertura di un.

