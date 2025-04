Cina due panda giganti in volo verso Austria per inaugurare soggiorno decennale

panda giganti oggi sono partiti dalla provincia sud-occidentale cinese del Sichuan alla volta dell'Austria, dove trascorreranno i prossimi dieci anni allo zoo di Schoenbrunn di Vienna, nell'ambito di un programma di conservazione e ricerca in corso tra i due Paesi. I panda, un maschio di nome He Feng e una femmina di nome Lan Yun, sono nati nel 2020 e sono descritti rispettivamente come energico e gentile. I loro nomi fanno riferimento alla freschezza del loto e al profumo delle orchidee, secondo il Centro cinese di conservazione e ricerca sui panda giganti (CCRCGP). Gli orsi sono stati accompagnati durante il volo da un veterinario cinese e da un custode Austriaco. Le loro provviste comprendevano bambu' fresco, germogli di bambu', panini di mais al vapore appositamente preparati, acqua e farmaci.

