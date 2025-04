Cibi scaduti in dispensa multa da 2mila euro per un locale

multa salata da 2mila euro. Intervento dei carabinieri della stazione di Verbania, insieme ai colleghi del Nas di Torino, in un locale del Vco. Durante i controlli nei giorni di Pasqua i militari hanno controllato anche alcuni locali pubblici e di ristorazione.Fra questi per uno è scattata. Novaratoday.it - Cibi scaduti in dispensa: multa da 2mila euro per un locale Leggi su Novaratoday.it salata da. Intervento dei carabinieri della stazione di Verbania, insieme ai colleghi del Nas di Torino, in undel Vco. Durante i controlli nei giorni di Pasqua i militari hanno controllato anche alcuni locali pubblici e di ristorazione.Fra questi per uno è scattata.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Cibi scaduti in dispensa: multa da 2mila euro per un locale; Alimenti scaduti: multa dei Nas a un locale del Verbano; Cibi scaduti e blatte in cucina: chiuso dai Nas un ristorante di Parma; Prodotti scaduti e carenze igieniche: sanzionati due bar di Parma; Controlli a tappeto nei ristoranti, alimenti scaduti e lavoratori in nero. 34mila euro di multa.

Come scrive msn.com: Cibi scaduti e mal conservati: multe per 8mila euro al titolare di un esercizio commerciale di Fabriano - FABRIANO - Cibi scaduti, mal conservati e alimenti “alterati” tra carne pesce e verdure. Una cambusa decisamente fuorilegge che ha fatto scattare due multe per circa 8mila euro a carico del ...

Si legge su ilgazzettino.it: Cibo scaduto e condizioni igieniche pessime: multa da 18mila euro e chiusura per il fast food di kebab - TAGLIO DI PO (ROVIGO) - A neanche una settimana dalla chiusura di una macelleria islamica a Badia Polesine, dove erano stati rinvenuti alimenti rischiosi per la salute, le Fiamme Gialle ...

Lo riporta msn.com: Cibo e bevande scaduti, caffè di provenienza ignota: multa da 2mila euro a locale di Monza - Monza – Cibi e bevande scaduti, non si sapeva neppure da dove provenisse il caffè. Duemila euro di multa in un locale pubblico di Monza. Polizia locale e Ats uniti per la tutela del consumatore.