Chi paga la tomba di Papa Francesco Il mistero sul benefattore e spunta un nome celebre

benefattore che finanzierà la sepoltura di Papa Francesco nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore? Una domanda che da ore agita il Vaticano, le redazioni giornalistiche e gli ambienti più riservati dell’alta diplomazia. Nel testamento del Pontefice, reso noto dalla Sala Stampa vaticana, compare un preciso riferimento a una somma destinata alla preparazione della tomba, ma non si fa menzione dell’identità del donatore. L’unica certezza è che i costi non saranno sostenuti dal patrimonio personale del Papa né dalle finanze vaticane.Tutte le indicazioni operative sono state affidate a monsignor Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore della basilica, figura chiave nella gestione del complesso mariano e in stretto contatto con Papa Francesco durante gli anni del pontificato. Thesocialpost.it - Chi paga la tomba di Papa Francesco? Il mistero sul benefattore, e spunta un nome celebre Leggi su Thesocialpost.it Chi è il misteriosoche finanzierà la sepoltura dinella Basilicale di Santa Maria Maggiore? Una domanda che da ore agita il Vaticano, le redazioni giornalistiche e gli ambienti più riservati dell’alta diplomazia. Nel testamento del Pontefice, reso noto dalla Sala Stampa vaticana, compare un preciso riferimento a una somma destinata alla preparazione della, ma non si fa menzione dell’identità del donatore. L’unica certezza è che i costi non saranno sostenuti dal patrimonio personale delné dalle finanze vaticane.Tutte le indicazioni operative sono state affidate a monsignor Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore della basilica, figura chiave nella gestione del complesso mariano e in stretto contatto condurante gli anni del pontificato.

