Chi è Waheed Alli il deputato laburista accusato di sesso orale con Starmer gay musulmano pro lgbtq e nello scandalo per i regali al primo ministro

musulmano dichiaratamente gay, pro lgbtq e storico finanziatore del Labour. Lord Alli è al centro di "scandali" per i regali di lusso a Starmer e per aver fatto "sesso orale" con lui Lord Waheed Alli, 59 anni, deputato laburista, fu nominato membro della Camera dei Lord a soli 33 anni, divent Ilgiornaleditalia.it - Chi è Waheed Alli, il deputato laburista accusato di “sesso orale con Starmer”: gay, musulmano, pro lgbtq e nello “scandalo” per i regali al primo ministro Leggi su Ilgiornaleditalia.it dichiaratamente gay, proe storico finanziatore del Labour. Lordè al centro di "scandali" per idi lusso ae per aver fatto "" con lui Lord, 59 anni,, fu nominato membro della Camera dei Lord a soli 33 anni, divent

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Gb: monta ‘lo scandalo dei regali’ a Starmer, suo il record; Primo scandalo per il premier Gb: a lui e alla moglie abiti e biglietti di concerti in regalo; Keir Starmer sotto accusa per i vestiti regalati alla moglie; Scandalo regali, costretta a lasciare la zarina di Starmer; Le critiche alla leadership di Keir Starmer, si dimette parlamentare laburista.