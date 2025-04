Chi è Pierbattista Pizzaballa il patriarca di Gerusalemme in lizza per la successione di papa Francesco

Pierbattista Pizzaballa, insieme a Matteo Maria Zuppi e Pietro Parolin, è tra gli italiani ritenuti favoriti alla successione di papa Francesco. Nato il 21 aprile 1965, Pizzaballa ha compiuto 60 anni proprio nel giorno in cui Bergoglio è morto. Dal 2023 patriarca di Gerusalemme dei Latini, è.

