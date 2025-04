Chi è John Atcherley Dew al Conclave dopo 30 ore di volo e 3 aerei è il cardinale che arriva da più lontano

John Atcherley Dew volerà per oltre 30 ore dalla Nuova Zelanda: è il cardinale che arriva da più lontano per il Conclave Notizie.virgilio.it - Chi è John Atcherley Dew, al Conclave dopo 30 ore di volo e 3 aerei: è il cardinale che arriva da più lontano Leggi su Notizie.virgilio.it Il 77enneDew volerà per oltre 30 ore dalla Nuova Zelanda: è ilcheda piùper il

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne: Almeno 30 ore e tre aerei: ecco il cardinale che arriva da più lontano; Cercasi vescovi neozelandesi (e non solo); Conclave, chi sono e da dove vengono tutti i 135 cardinali che sceglieranno il nuovo Papa dopo Francesco - Page 10 of 11; Aotearoa Gate. In Nuova Zelanda abusi su 250mila persone in 70 anni, in massima parte minori. Parte la Fase 2 della Commissione Reale d'Inchiesta sugli Abusi nelle Cure; Voltolini nominato dal Papa.