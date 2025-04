Cherubini applaude Chivu Sta portando in campo grandi valori è una sorpresa anche per noi

Federico Cherubini, AD del Parma, parlando ai microfoni di DAZN ha elogiato il lavoro compiuto alla guida degli emiliani da Cristian Chivu, arrivato in sostituzione di Fabio Pecchia. Le parole sul tecnico dei ducali, con un grande passato nell'Inter del Triplete: LE PAROLE – «Credo stia portando in campo i valori che gli hanno permesso di essere un grandissimo calciatore. Grande umiltà, grande concentrazione, grande professionalità. È una sorpresa anche per noi perché è stata una scelta rischiosa ma siamo assolutamente contenti del lavoro che sta facendo e speriamo che potremo coronare insieme questo obiettivo della salvezza, che sicuramente è prioritario»STADIO TARDINI – «Il progetto dello stadio è uno dei progetti prioritari che la proprietà Krause ha avuto fin dal principio.

