Gqitalia.it - Che cosa rende il Conclave così intrigante in 12 film, libri e podcast che lo raccontano da dentro

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Il mondo intero è in attesa. La morte di Papa Francesco lunedì 21 aprile ha messo in moto i preparativi per un nuovo, il momento in cui i cardinali sono chiamati a eleggere, in assoluta segretezza, il prossimo Papa. L'atmosfera è densa di attese e di mistero: da sempre, in effetti il, con i suoi segreti, i simboli e le rivalità, ha sollevato la nostra curiosità e ispirato scrittori, registi e autori. Se siete in cerca di un po’ di background per prepararvi a questo evento altamente suggestivo, siete nel posto giusto: abbiamo fatto una selezione dia temae Vaticano che non potete assolutamente perdere.