Charles Melton nel cast del prossimo thriller di Nicolas Winding Refn riprese al via in estate

Dopo i consensi ottenuti con May December,torna al cinema con il nuovo progetto firmato da. Dopo le recenti collaborazioni con registi del calibro di Todd Haynes e Alex Garland,ha scelto ilgrande nome con cui lavorare:. Secondo quanto riportato da Deadline, l'attore ha ufficialmente firmato per il ruolo da protagonista nelfilm del regista danese, prodotto da Neon e attualmente intitolato Her Private Hell. Al momento, i dettagli sul progetto restano avvolti nel riserbo, ma fonti vicine alla produzione lo descrivono come unviscerale, in linea con i titoli che hanno reso celebre, come Drive e Bronson. Il film sarà scritto e diretto dallo stesso .