Cerno e le polemiche della sinistra Mi vergogno strumentalizzano un Papa appena morto

Tommaso, direttore de Il Tempo, è stato ospite dell'edizione del 23 aprile del Tg4, nella quale ha affrontato ledopo la richiesta di sobrietà da parte del governo in occasione dei cinque giorni di lutto nazionale per la morte diFrancesco: “E' evidente che il 25 aprile che aveva in mente una certaera quella di una grande rivolta, come Maurizio Landini ci ha spiegato. Abbiamo visto come si sono svolte le ultime manifestazioni, che cosa è diventata l'Anpi, abbiamo visto i centri sociali menare la polizia, abbiamo visto tutto quello che stanno facendo. Quindi la parola sobrio, che significa in questo caso di evitare degli eccessi, cioè di essere capaci di mantenere un clima, che sarebbe proprio quellopacificazione, cioè il clima intrinsecofesta di gioia del paese liberato dal regime fascista.