Centottanta nuovi posti di lavoro Vietri FdI Via libera a incentivi per assumere giovani e donne disoccupate soprattutto al Sud

Con la firma dei decreti attuativi da parte dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia partono gli incentivi per le assunzioni agevolate di giovani senza lavoro in Italia, con una particolare attenzione per gli under 35 e le donne disoccupate del Sud". Lo ha detto, in una nota, il deputato.

