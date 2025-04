Cataniatoday.it - Catania noir: luci spente sulla città barocca

Leggi su Cataniatoday.it

Benvenuti in un viaggio fuori dagli schemi: un itinerario affascinante che vi condurrà nel cuore più oscuro e segreto di. Non laluminosa delle cartoline barocche, ma quella dei vicoli in ombra, delle storie mai risolte, dei crimini dimenticati e delle anime inquiete che, secondo le.