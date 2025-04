Cassino si mobilita per un ragazzo nigeriano raccolta fondi per un delicato intervento all’occhio

Cassino si stringe intorno a uno dei suoi volti più familiari e amati. Un giovane ragazzo originario della Nigeria, da anni parte attiva della nostra comunità, ha urgente bisogno di un intervento chirurgico all'occhio destro per la rimozione di una sospetta neoplasia.

