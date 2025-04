Caso La Russa jr legale ragazza si oppone ad archiviazione violenza sessuale

legale della ragazza che ha denunciato Leonardo Apache La Russa, ha depositato opposizione contro l’archiviazione dell’accusa di violenza sessuale della Procura di Milano. Lapresse.it - Caso La Russa jr: legale ragazza si oppone ad archiviazione violenza sessuale Leggi su Lapresse.it Milano, 23 apr. (LaPresse) – L’avvocato Stefano Benvenuto,dellache ha denunciato Leonardo Apache La, ha depositato opposizione contro l’dell’accusa didella Procura di Milano.

