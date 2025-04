Carpi in Sardegna ospite della Torres finalmente si gioca

Sardegna quelli del Carpi se la ricorderanno per un pezzo, in tutti i casi. A tre giorni abbondanti dalla partenza, biancorossi in campo alle 18 a Sassari sul campo della Torres alla ricerca di punti per alimentare fino all'ultima giornata (il 27 al Cabassi contro il Sestri. Modenatoday.it - Carpi in Sardegna "ospite" della Torres, finalmente si gioca Leggi su Modenatoday.it Questa trasferta inquelli delse la ricorderanno per un pezzo, in tutti i casi. A tre giorni abbondanti dalla partenza, biancorossi in campo alle 18 a Sassari sul campoalla ricerca di punti per alimentare fino all'ultima giornata (il 27 al Cabassi contro il Sestri.

Potrebbe interessarti anche:

Carpi in Sardegna "ospite" della Torres, finalmente si gioca

Questa trasferta in Sardegna quelli del Carpi se la ricorderanno per un pezzo, in tutti i casi. A tre giorni abbondanti dalla partenza, biancorossi in campo alle 18 a Sassari sul campo della Torres alla ricerca di punti per alimentare fino all'ultima giornata (il 27 al Cabassi contro il Sestri.

Questa trasferta in Sardegna quelli del Carpi se la ricorderanno per un pezzo, in tutti i casi. A tre giorni abbondanti dalla partenza, biancorossi in campo alle 18 a Sassari sul campo della Torres alla ricerca di punti per alimentare fino all'ultima giornata (il 27 al Cabassi contro il Sestri. Carpi sfida la Torres a Sassari: storia di incontri in Sardegna

CARPI Quella di lunedì a Sassari con la Torres sarà la sesta volta per il Carpi in Sardegna. I precedenti sull’isola fin qui raccontano di due vittorie, un pareggio e 2 sconfitte distribuiti fra tre differenti avversari.

CARPI Quella di lunedì a Sassari con la Torres sarà la sesta volta per il Carpi in Sardegna. I precedenti sull’isola fin qui raccontano di due vittorie, un pareggio e 2 sconfitte distribuiti fra tre differenti avversari. Carpi in Sardegna per sfidare la Torres: obiettivo playoff in Serie C

Saranno 180’ di passione quelli che attendono il Carpi nelle ultime due sfide di regular season, con la speranza in casa biancorossa che non siano anche le ultime due gare della stagione.

Ne parlano su altre fonti

Cosa riportano altre fonti: Carpi in Sardegna ospite della Torres, finalmente si gioca; Carpi in Sardegna ospite della Torres, finalmente si gioca; La Torres batte il Carpi e chiude terza; Rinvio di Torres-Carpi, la dirigenza sassarese tende la mano a squadra e tifosi ospiti; La Torres cala il poker e sigilla il terzo posto: 4-2 al coriaceo Carpi.

modenatoday.it scrive: Carpi in Sardegna "ospite" della Torres, finalmente si gioca - Questa trasferta in Sardegna quelli del Carpi se la ricorderanno per un pezzo, in tutti i casi. A tre giorni abbondanti dalla partenza, biancorossi in campo alle 18 a Sassari sul campo della Torres al ...

Scrive sardegna.diariosportivo.it: La Torres cala il poker e sigilla il terzo posto: 4-2 al coriaceo Carpi - La Torres cala il poker al Carpi nel recupero della 37ª giornata e blinda il terzo posto in classifica quando mancano 90' al termine della stagione regolare.

Si legge su lanuovasardegna.it: Torres-Carpi 4-2: LE PAGELLE - SV ANTONELLI La sua partita dura 17', poi si fa male e lascia il campo. 6.5 MERCADANTE Cortesi è cliente scomodo ma dopo un avvio così così, gli prende le misure e lo limita. Sul pari del Carpi ...